Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-0 yenilerek elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İspanyol Garbine Muguruza ile dünya klasmanında 88. sırada yer alan Tayvanlı Su-Wei Hsieh üçüncü tura çıkmak için mücadele etti.



Muguruza, Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 32 yaşındaki Su-Wei Hsieh karşısında tie-break ile 7-6 kaybetti.



Hava sıcaklığının 39 dereceyi geçtiği karşılaşmanın ikinci setinde de rakibi karşısında başarılı olamayan Muguruza, seti 6-4, maçı da 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.