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Muguruza'dan Avustralya Açık'a erken veda

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-0 yenilerek elendi

Muguruza'dan Avustralya Açık'a erken veda

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İspanyol Garbine Muguruza ile dünya klasmanında 88. sırada yer alan Tayvanlı Su-Wei Hsieh üçüncü tura çıkmak için mücadele etti.

Muguruza, Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 32 yaşındaki Su-Wei Hsieh karşısında tie-break ile 7-6 kaybetti.

Hava sıcaklığının 39 dereceyi geçtiği karşılaşmanın ikinci setinde de rakibi karşısında başarılı olamayan Muguruza, seti 6-4, maçı da 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avustralya Açık Tenis Turnuvası #Garbine Muguruza #Su-Wei Hsieh
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