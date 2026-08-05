Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum"

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, özel uçakla geldiği Trabzon'da binlerce bordo-mavili taraftarın yoğun sevgi seliyle karşılaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 1

Dünyaca ünlü Mısırlı oyuncunun kente geliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce Trabzonspor taraftarı Trabzon Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 2

Akşam saatlerinde özel uçakla şehre iniş yapan yeni transfer, havalimanında bekleyen dev kalabalığın tezahüratları ve yoğun sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 3

Uçağın iniş yapmasının ardından havalimanının VIP salonu bölümüne geçen Muhammed Salah'ı burada Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan karşıladı.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 4

İkili, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte VIP salonundan ayrılarak kendilerini saatlerdir bekleyen taraftarların bulunduğu bölüme geçti.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 5

Coşkulu kalabalıkla bir araya gelinen o anlarda taraftarlara teşekkür eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi" ifadelerini kullandı.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 6

Taraftarların oluşturduğu atmosferin ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Muhammed Salah, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum" - Resim: 7

Mısırlı oyuncu, ilk açıklamasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım"

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Trabzonspor transfer Mohamed Salah