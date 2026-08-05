Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum"
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, özel uçakla geldiği Trabzon'da binlerce bordo-mavili taraftarın yoğun sevgi seliyle karşılaştı.
Dünyaca ünlü Mısırlı oyuncunun kente geliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce Trabzonspor taraftarı Trabzon Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Akşam saatlerinde özel uçakla şehre iniş yapan yeni transfer, havalimanında bekleyen dev kalabalığın tezahüratları ve yoğun sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı.
Uçağın iniş yapmasının ardından havalimanının VIP salonu bölümüne geçen Muhammed Salah'ı burada Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan karşıladı.
İkili, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte VIP salonundan ayrılarak kendilerini saatlerdir bekleyen taraftarların bulunduğu bölüme geçti.
Coşkulu kalabalıkla bir araya gelinen o anlarda taraftarlara teşekkür eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi" ifadelerini kullandı.
Taraftarların oluşturduğu atmosferin ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Muhammed Salah, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Mısırlı oyuncu, ilk açıklamasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım"