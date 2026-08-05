Muhammed Salah'dan Trabzonspor taraftarına övgü: "Duygularımı kelimelere dökemiyorum"

Mısırlı oyuncu, ilk açıklamasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım"