Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

 Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #muhammet demir #Gazişehir Gaziantep #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.