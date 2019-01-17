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Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi'nin de katıldığı aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #almanya
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