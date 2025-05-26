Muhteşem ikili yolda: Manchester City'den Fenerbahçe'ye 2 yıldız geliyor!
Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Manchester City'nin iki dünya yıldızını gündemine aldı. Sarı lacivertliler, kongre öncesi büyük ses getirecek bu hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile birlikte yeni sezona damga vuracak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç, üst üste yaşanan puan kayıpları ve yıllardır özlenen şampiyonluk hasretine son vermek için düğmeye bastı.
Haber Global'e göre, Eylül ayında yapılacak kongre öncesinde güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, gözünü Manchester City’ye çevirdi.
İLK HEDEF JACK GREALISH
Transfer listesinin ilk sırasında Manchester City’nin yıldız oyuncusu Jack Grealish yer alıyor. 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, uzun süredir City forması giyiyor ve takımıyla birçok başarıya imza attı.
Ancak İngiliz kulübü, yeni bir yapılanmaya gidiyor ve bazı isimleri gözden çıkarıyor. Grealish de bu listede yer alan oyunculardan biri.
Grealish, bu sezon performans açısından beklentilerin altında kaldı. Dört farklı kulvarda çıktığı 32 maçta yalnızca 3 gol ve 5 asist yaparak toplamda 8 gole katkı sağladı. Ancak kariyer geneline bakıldığında, futbolseverlerin dikkatini çeken bir isim olmayı sürdürüyor.
Kariyerinde toplam 452 maça çıkan Grealish, bu maçların 216'sında sol kanatta, 133'ünde ise on numara pozisyonunda forma giydi.
JEREMY DOKU İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Fenerbahçe’nin listesinde yer alan bir diğer yıldız ise Jeremy Doku. Manchester City'de beklenen etkiyi tam olarak yaratamayan 22 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Pep Guardiola'nın gözden çıkarabileceği isimler arasında. Sarı lacivertliler, genç yeteneği kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak.
38 MAÇTA 15 GOL KATKISI
Bu sezon Manchester City formasıyla 38 maça çıkan Doku, 6 gol atıp 9 asist yaparak toplamda 15 gole doğrudan katkı verdi. Hızlı ve etkili oyun stiliyle tanınan Doku’nun, kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.