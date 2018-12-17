Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası sonunda ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibi sezon başından beri sergilediği "iş ciddiyeti"nden dolayı tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası sonunda ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi gerçekleştirdikleri planlamanın ön sonuçlarını ilk yarının sonunda gördüklerini belirterek, özellikle teknik direktör Erkan Sözeri'nin verdiği katkıya dikkati çekti.



Kırmızı-siyahlı ekipte futbol da oynayan Erkan Sözeri'nin camiayı çok iyi tanıdığını ve pozitif yönleriyle kısa sürede birlikteliği sağladığını ifade eden Cavcav, "Sezon öncesi yaptığımız planlamanın ön sonuçlarını olumlu bir şekilde ilk devrenin sonunda gördük. İlk olarak hocamızla anlaşarak lig için kadromuzu revize ettik ve haftalar ilerledikçe de verdiğimiz kararların meyvelerini aldık." diye konuştu.



Teknik ekip ve futbolcuların geride kalan maçlarda hedefe yönelik ciddiyetlerini hiç bozmadığını kaydeden Murat Cavcav, "Futbolcu ve teknik kadromuzu, sezon başından bu yana sergiledikleri iş ciddiyetinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



"İşi ne kadar sıkı tuttuğumuzu rakiplerimize göstermeliyiz"



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, rehavete kapılmadan hedefe ulaşmaları gerektiğini belirterek, "Adana Demirspor maçını da kazanarak işi ne kadar sıkı tuttuğumuzu rakiplerimize göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sezonun ilk yarısını galibiyetle noktalayarak devre arasına moralli girmeyi hedeflediklerini dile getiren Cavcav, "Gazişehir Gaziantep karşısında çok önemli bir 3 puan aldık ama işimiz bitmedi. Tünelin ucundaki ışığı gördük ama buraya kadar değil hatta yolun yarısında bile değiliz. Nasıl ki maçlar hakem düdük çalmadan bitmiyor, bir maç kazanınca da sezon bitmiyor." şeklinde görüş belirtti.



Kırmızı-siyahlı kulübün eski futbolcusu Mehmet Altıparmak'ın Gaziantep ekibinin başında bulunduğunu hatırlatan Cavcav, zirve mücadelesi veren rakiplerinin kadrosunda çok kaliteli futbolcuların yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Böyle güçlü bir rakibe karşı uzun süre bir kişi eksik oynamamıza rağmen sonuca gitmeyi başardık. Denizlispor maçında da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Denizlispor ve Gazişehir ile birlikte Adana Demirspor da zirveyi zorluyor. 'Zorlu virajda 3'te 3 yapmalıyız.' demiştim, olmadı. Şimdi ise 'İlk yarıyı 41 puanla bitirmeliyiz.' diyorum."



"Erkan hocamızla karar vereceğiz"



Murat Cavcav, teknik direktör Erkan Sözeri ile ilk devrenin bitmesinin ardından kadro yapılanmasını görüşeceklerini söyledi.



Sözeri ile periyodik görüşmeler yaptıklarını ancak gidecek ya da kalacak futbolcular konusunda şu ana kadar değerlendirmede bulunmadıklarını aktaran Cavcav, "Hedefimiz ve sezonun ikinci yarısı için kadro planlamamızı hocamızla ilk yarı bitince yapacağız." diye konuştu.



Kırmızı-siyahlı teknik ekip, futbolcular ve camianın Süper Lig hedefi için kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düştüğümüz sezon hissettiğim acının büyüklüğünü kimseye anlatamam. Şunu belirtmeliyim ki maç kaybettiğimizde herkesten farklı üzülüyorum, maç kazandığımızda da ayrı mutlu oluyorum. Bu ligde uzun süre kalmayacağımızı, hedefimizin en kısa sürede Süper Lig'e çıkmak olduğunu defalarca söylemiştik ama bu lafla olmuyor. İşi sıkı tutarak, mücadele ederek, ter akıtarak oluyor. İşimiz daha bitmedi."