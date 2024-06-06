Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndü

Geçtiğimiz aylarda Murat Sancak, kulüp başkanlığını bıraktığını açıklamıştı.

Mavi lacivertliler, sezonu Metin Korkmaz'ın başkanlığında tamamladı. Sezonun tamamlanmasının ardından Murat Sancak kulüp başkanlığına geri döndü.

Yönetim listesini paylaşan Sancak; "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun, mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.

Açıklanan yönetimde,

Metin Korkmaz ikinci başkan, Hasan Surözü başkanvekili, Ali Sancak asbaşkan, Cihan Şanlı yurtdışı ilişkiler sorumlusu, Bekir Eryılmaz genel sekreter, Casim Korkmaz hukuk işleri sorumlusu, Barış Kaya muhasip üye, Bedirhan Durak stadyum ve taraftar sorumlusu, İhsan Çetinkaya reklam ve sponsorluk sorumlusu, Cemal Oğuz idari işler sorumlusu, Süleyman Taşçı yönetim kurulu üyesi, Sinan Kozuva yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.