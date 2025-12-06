Murat Sancak'tan açıklama: Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil

Futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarıyla bağlantılı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, son günlerde eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın adının geçmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Soruşturma dosyasında farklı futbolcu, yönetici ve kulüp mensuplarına ilişkin finansal hareketler incelenirken, bazı basın organlarında Sancak’ın “gözaltına alındığı”, “bahis organizasyonu yürüttüğü” veya “şike soruşturmasının merkezinde olduğu” yönünde haberler yer almıştı.

GÖZALTINA ALINMADI

Ancak Sancak’ın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, müvekkilin gözaltına alınmadığı ve soruşturmanın doğrudan bahis veya şike iddiasıyla ilgili olmadığı vurgulandı. Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu’nun da teyit ettiği şekilde, dosyada Sancak’a yöneltilen inceleme, banka hesaplarındaki şüpheli finansal hareketlerin değerlendirilmesi ile sınırlı bulunuyor.

Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği üzerine avukat Hüsnü Güneş, sürecin seyrini açıklığa kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir basın duyurusu yayımladı. Açıklamada hem soruşturmanın içeriğine hem de Sancak’ın gönüllü biçimde ifade vermeye gittiğine dikkat çekilerek, “bahis baronu”, “şike organizatörü” gibi iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Bugün sabah saatlerinde çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı olan müvekkilimiz hakkında yapılan haberler ve oluşturulan algı, maddi gerçeklerle hiçbir surette bağdaşmamaktadır.

Sürecin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususların açıklanması zorunlu hale gelmiştir:

BİZZAT İFADEYE GİTTİ

Müvekkilimiz Yakalanarak Gözaltına Alınmamış, Bizzat İfadeye Gitmiştir.

Müvekkilimiz, hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve ifadesine başvurulacağını öğrenir öğrenmez, bizzat kendisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmiştir. Müvekkilimizin evinden veya işyerinden polis nezaretinde gözaltına alındığına dair oluşturulmaya çalışılan algı tamamen asılsızdır. Kendisi, hukuka ve adalete olan saygısı gereği ifade vermek üzere makamlara kendi iradesiyle gitmiştir.

SUÇLAMA “ŞİKE VEYA BAHİS” DEĞİL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından belirtildiği üzere “Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat SANCAK…” şeklinde açık ve seçik biçimde müvekkilin Hesap Hareketlerinin İncelenmesidir.

Soruşturma dosyasındaki isnatlar, bazı basın organlarında iddia edildiği gibi müvekkilimizin doğrudan bahis oynadığı, şike yaptığı veya bu organizasyonları yönettiği yönünde değildir. İnceleme, sadece banka hesaplarındaki bazı finansal hareketlerin (şüpheli işlem bildirimi kapsamında) sorgulanmasından ibarettir.

Bu işlemlerin ticari ve şahsi hayatın olağan akışına uygun olduğu, sunulacak belgelerle ispat edilecektir.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKEYE KARŞI EN SERT DURUŞU MÜVEKKİLİMİZ SERGİLEMİŞTİR

Müvekkilimiz, Başkanlığı döneminde Türk sporuna onuru ve şerefiyle hizmet etmiş; Adana Demirspor Kulübü’nün menfaatleri için şahsi malvarlığından hatırı sayılır bir miktarı kulübün ve altyapısının gelişimi için harcamıştır.

Hatırlatmak isteriz ki; müvekkilimiz geçmişte ulusal basın ve yayın organları ile televizyon kanalları ve şahsi sosyal medya hesaplarından (X/Twitter) yaptığı paylaşımlarda, şike ve yasa dışı bahsin Türk sporundan temizlenmesi gerektiğini sert ve açık ifadelerle dile getiren isimlerin başında gelmektedir. Dün şikeye savaş açan birinin, bugün şikeyle suçlanması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, teyit edilmeden yapılan “bahis baronu”, “şike organizatörü” minvalindeki haberler açıkça itibar suikastıdır. Soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal edilerek yapılan bu tarz haberlere karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

Müvekkilimizin verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur. Türk adaletine olan güvenimiz tamdır ve sürecin sonunda müvekkilimizin aklanacağından en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz ederiz.