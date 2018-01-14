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Muratbey Uşak: 100 - Trabzonspor: 71

Muratbey Uşak: 100 - Trabzonspor: 71

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Muratbey Uşak sahasında Trabzonspor'u 29 sayı farkla 100-71 yendi.
Muratbey Uşak ligdeki 3. galibiyetini alırken Trabzonspor 11. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikayı 12-7 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ev sahibi ekip ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.
İkinci periyoda Şafak Edge ve Calloway'in sayılarıyla giren Muratbey Uşak, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı isabetlerle başladı. Uşak temsilcisi, 25. dakikasını 59-42 üstün geçtiği periyodu 76-58 önde bitirdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Muratbey Uşak, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 29 sayı farkla 100-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Trabzonspor formasıyla 22 sayı üreten Green oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Baki

Muratbey Uşak: Calloway 8, Tayfun Erülkü 6, Hamilton 17, Miles 2, Carmichael 15, Solomon 18, Şafak Edge 16, Miller 16, Yiğit Özovalı, Süleyman Yavaş 2
Trabzonspor: Vasiliauskas 14, Eldridge 4, Harris 7, Green 22, Obekpa 8, Burak Eşlik 2, Heslip 14, Alper Saruhan, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun
1. Periyot: 22-19

Devre: 52-36

3. Periyot: 76-58

Beş faulle çıkan: 37.31 Obekpa (Trabzonspor)


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Muratbey Uşak #basketbol
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