PFDK Disiplin kurulu kararlarını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mauhrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verildi

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi. Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'e de 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verildiği belirtildi.



PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.11.2018 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- Adıyaman Bölgesel Yardımcı Hakemi YUNUS FURKAN KELEŞ'in, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



GALATASARAY A.Ş.'nin 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu)



3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT J, GÜNEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- AKHİSARSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E ve F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- BURSASPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN E,F,D, KUZEY ALT TRİBÜN C,D,E,F, DOĞU ALT TRİBÜN B,C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT D,E, DOĞU ALT C, BATI ALT E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT D,E DOĞU ALT C, BATI ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ idarecisi TUNA YILMAZ'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A BLOKDA yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI B,C, MARATON KUZEY ALT D, KAPALI ÜST KUZEY G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ADANASPOR A.Ş. Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- OSMANLISPOR FK Kulübü sporcusu MAGAYE SERIGNE FALILOU DIT NELSON GUEYE'nin, 26.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- HATAYSPOR Kulübünün, 24.11.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP D ve MARATON A,B,C,D,E,F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü GÜRKAN ASLAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu MARC GHISLAIN KIBONG A MBAMBA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 24.11.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu FERİDUN KIROĞLU'nun, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi SÜLEYMAN DEMİRKOL'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu ZEKİ KORKMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü sporcusu YUNUS ÖZDEMİR'in, 25.11.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK - TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,



18- PENDİKSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 24.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA SÜLÜKER'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübünün, 25.

11.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR -SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- EYÜPSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ANKARA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka sonrası misafir takım soyunma odasının 20 dakika boyunca elektriksiz kalmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BATUHAN ER'in, 25.11.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- ERBAASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN BAYKAL'ın, 25.11.2018 tarihinde oynanan ERBAASPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MEHMET GÖNÜLAÇAR'ın, 25.11.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- OFSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET AK'ın, 24.11.2018 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü sporcusu SEDAT YAHŞİ'nin, 25.11.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü idarecisi HALİL TUN'un, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu UĞUR ERDOĞAN'ın, 24.11.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- KARŞIYAKA Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü sporcusu EMRE HASAN BALCI'nın, 25.11.2018 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu YAKUP ALKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- CİZRESPOR Kulübü hakkında, 25.11.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



36- BUCASPOR Kulübünün, 25.11.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR - FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü Teknik Sorumlusu SEBAHATTİN ALGUN ERDEM'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti ve rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü başkanı MEHMET SEVİNÇ'in, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü idarecisi HAKKI ÖZGÜR GEDİK'in, rakip takım masörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ALİ OSMAN KARNAPOĞLU'nun, 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu KORAY KILINÇ'ın,, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BEHLÜL AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü sporcusu ABDULLAH YİĞİTER'in, 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü sporcusu ABDULLAH YERLİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu MURAT ATALIK'ın, 24.11.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ U21 Ligi müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ