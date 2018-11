Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevklerde çifte standart uyguladığını savunarak üyelerinin istifasını beklediğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cengiz, derbinin ardından verilen cezaların kendilerini mutlu etmediğini bildirdi.

Galatasaray Kulübü olarak 100 yılı aşkın bir kültürü ve camiayı temsil ettiklerini aktaran Cengiz, "Öncelikle fair play'e, dürüstlük içindeki adil yönetimlere tarafız. Bütün rakiplerimiz kardeşimiz. En önemlisi ulusal değerlerimiz. Tamamı çok değerli varlıklar ve olgular. Söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Bu saygıyı kendimize de duyarız. Bu saygıyı özünde temsil ettiğimiz kültür ve genetik kodlarımızda olduğu için duyarız. (Fenerbahçe derbisindeki olaylar) Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan değerli rakibimizle yaptığımız müsabakanın sonunda hiç istemediğimiz olaylar çıktı. Bunun sonucu verilen cezalar bizi mutlu etmiyor. Rakibimizi de mutlu etmediğini biliyorum." diye konuştu.

Derbinin ardından yaptıkları açıklamaların yanlış değerlendirildiğini belirten Cengiz, "Sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Bildirilerimizde Fenerbahçe Kulübüne, camiasına, seyircisine, yönetimine yönelik kötü beyanda veya suçlamada bulunmadık. Konuşmalarımdan birinin çok yanlış değerlendirildiğini gördüm. 'Öfke ve kininizi saklı tutunuz.' sözü çok yanlış anlaşıldı. Kastettiğim bunu şiddete, intikama ve rövanşist duygulara dönüştürmemeleri anlamındaydı." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Fenerbahçe ile güzel bir derbi oynandığını aktararak, "Çok güzel bir maç oynandı. Futbolun içinde olan her şey vardı. Futbolcular, 89 dakika çok centilmence mücadele etti. Seyirci anlamında hiçbir tatsızlık yoktu. Nedense iki oyuncunun, bunun biri bizden, yaptığı yanlış davranışlara hakem müdahale etmedi. Video Yardımcı Hakem (VAR) de müdahale etmedi. O olay engellenebilirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçında aynı itişmeler oldu ve hakem anında müdahale etti. Belki hakemin basireti bağlandı. Olayların patlama noktası olarak hakemin zamanında müdahale etmemesini görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hukuk Müşavirliğinin çifte standart uyguladığını ileri süren Başkan Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaraylı 13 kişi PFDK'ye sevk edildi. Rakibimizden 2 sevk var. 'Onlardan da 13 sevk olsun.' demiyoruz. Bundan rahatsız olduk. Neden Galatasaray'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Olanları hepimiz görüyoruz. Orada rakibimizden sadece 2 oyuncu mu vardı? Rakibimizden olan kişiler hiç çime basmadılar mı? Neden bu çifte standardı yapıyorsunuz? Bu çifte standardı TFF Hukuk Müşavirliği yapıyor. Sevkleri onlar hazırlıyor. Disiplin kuruluna çok kızamıyorum. Burada sevk önemli. Bize, 'Hukuk müşavirliğinin günahı yok. Talimatlar TFF Yönetim Kurulu tarafından verildi.' deniyor. Ben buna da inanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Hukuk müşavirliğinin bu durumda, böyle bir çifte standartta istifasını bekliyorum. TFF Hukuk Müşavirliğinin istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum."



"Bize karşı yapılmış bir komplo aramıyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, kendilerine karşı haksızlık yapıldığını savundu.

Cengiz, VAR odası ile maçın hakemi Fırat Aydınus arasındaki konuşmaların kamuoyu ile paylaşılmasını isteyerek, "Haksızlığın bu sezon epeydir bize karşı yapıldığını düşünüyorum. Aynı federasyon ile şampiyon olduk. Özel, bize karşı yapılmış bir komplo aramıyoruz ama teyakkuzda ve uyanık olmalıyız. Skor 2-2 iken Serdar Aziz'e yapılan bana göre penaltı. VAR hakemleri ne tepki gösterdi? Hakemi uyardılar mı? Hakem uyarılmasına rağmen VAR'a gitmedi mi? Kamuoyu ve Galatasaray camiasının vicdanının rahat etmesi için bunun dokümanlarının yayınlanmasını talep ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Düzenlenen hakem seminerlerinde hakemlere yanlış şeylerin öğretildiğini ileri süren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim sevk nedenimiz hakemlerle ilgili. Hakemlere 'Bir elinizde kılıç, diğer elinizde terazi fakat siz gözü bağlı olmayan hakimlersiniz, adalet dağıtanlarsınız.' deniyor. Yanlış bilinçaltı hakemleri sevke götürüyor. Bir takım sarı kart gördüğü zaman diğeri kendilerine de sarı kart çıkacak diye korkmaya başlıyor. Bir takıma kırmızı kart veya penaltı gösterirse diğer takıma da ilk fırsatta veriliyor. Hakemlerimizin en sevdiği şey berabere biten maçlar. Bunda hakemlerimizin suçu yok. Onlara verilen yanlış eğitimin suçu var. Hakemler hakim değildir, adalet dağıtmaz. Hakemler adil olmalı, gördüğünü çalmalı. Hakemlerden bizim aleyhimize de olsa cesur olmalarını istiyoruz."



"Ceza cürme eşit değil"

Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezanın çok fazla olduğunu söyledi.

Terim'e verilen cezanın suça eşit olmadığını savunan Cengiz, "Hocamıza 7 maç ceza verildi. Futbolcularımıza da cezalar verildi. Disiplin talimatının ilgili maddesine aykırı şekilde verildi. Galatasaray camiasının beklentilerini karşılayacak olumlu bir yanıt gelmedi. Bundan dolayı çok üzgünüz. Camiamız buna tepkili. Hocamızın fiziki hiçbir müdahalesi yok. Sahada ayırmaya çalışıyor. Hakeme serzenişi var ama sert. Ceza, cürme eşit değil. Maalesef ceza, cürümden çok daha fazla. Bu, Galatasaray camiasının ruhunda yara açtı. Bunun giderilmesi için camia teyakkuz halindedir, takiptedir, kenetlenmiştir, kenetlenmeye devam edecektir. İnşallah tarihte hak ettiği gibi en değerli yeri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Yönetimle hocamız arasında bir şeyler olmasını istiyorlar"

Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Terim ile aralarında sorun olmadığını aktaran Cengiz, "Yönetimle hocamız arasında bir şeyler olmasını istiyorlar. Fatih Terim hocamız bir marka ama Galatasaray daha büyük bir marka. 'Yönetim Fatih Terim'in arkasına saklanıyor.' veya 'Yönetim Fatih Terim'i öne sürüyor.' diyorlar. Yok öyle bir şey. Fatih hocam ile her an irtibat halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımları gösteren Mustafa Cengiz, "Yapmayın, etmeyin. Bel altı savaş sürdürülmez. Soğuk savaşta bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un teknik direktör Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Fenerbahçe Kulübümüzü rencide edecek sözcük, eylem ve davranışta bulunmadık. Saha içinde hoş olmayan şeyler oldu. Bize ağır cezalar verildiğini düşünüyoruz. Bu konuda susma hakkını kullanmayı tercih ediyoruz. Bu konu uzar gider. Değerli rakibimiz var. O rakibimizle ayrıştırıcı, taraftarı gerginleştirici, kötü düşündürücü bir sözü ağzımdan alamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Fenerbahçe derbisini yöneten Fırat Aydınus,bundan sonra Galatasaray maçlarına verilirse tepkiniz ne olacak?" şeklindeki soruyu, "Fırat Aydınus'un tepkisi ne olur? Ben, Fırat Aydınus'un yerinde olsam Galatasaray maçlarında ne hakem