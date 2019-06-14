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Mustafa Denizli İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı

Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı.

Mustafa Denizli İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı

Teknik direktör Mustafa Denizliİran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı.

İran devlet medyasına göre, Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi'nde oynayan Tebriz eyaleti takımı Traktör Sazi ile anlaşma imzaladı.

Denizli'nin ne kadar süre için sözleşme imzaladığı ve alacağı ücrete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. 

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü olan Denizli, görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Traktör Sazi takımı geçen yıl da Türk teknik adam Ertuğrul Sağlam ile sözleşme imzalamış, ancak beklentiler karşılanamadığı için kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mustafa denizli #iran
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