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Mustafa Kaplan: Hayırlısı neyse onu yapacağız

Süper Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Kulübe gidince Murat (Cavcav) başkanla görüşme yapacağız. Gerekirse kulübün önünü açarız." dedi.

Mustafa Kaplan: Hayırlısı neyse onu yapacağız

Kaplan, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Kaplan, "82. dakikaya önde giren bir takımımız vardı. Maçta iyi oynadığımız bölümler vardı. Belki beraberliğe sevinmeyecekken maçı kaybettik. Bir şanssızlıktır gidiyor." diye konuştu.

Kaplan, zorunlu oyuncu değişiklikleri yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Fabricio sakatlandı, Berat'ın sarı kartı vardı. İkinci golü bulacakken VAR'dan gelen bir karar sonrası penaltıdan gol yedik. Arkasından da bireysel hatadan gelen gol sonrası mağlup olduk. Kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları tebrik ediyorum. İyi yönetim gösterdiler. Üzerimizde bir şanssızlık var. Kulübe gidince Murat (Cavcav) başkanla görüşme yapacağız. Hayırlısı neyse onu yapacağız. Gerekirse kulübün önünü açarız."
 


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #mustafa kaplan #Medipol Başakşehir #gençlerbirliği #futbol
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