Mustafa Muhammed'in bonservisini aldığını duyurdu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, kiralık olarak kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldığını duyurdu.

Mustafa Muhammed'in bonservisini aldığını duyurdu
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Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı hücum oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye sokularak bonservisinin Galatasaray'dan alındığı belirtildi.

Nantes, 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Muhammed'in kontratında 5,7 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fransa temsilcisinde geçen sezon 36 lig maçına çıkan Muhammed, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının kümede kalmasında pay sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Galatasaray # transfer
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