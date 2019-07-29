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Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, geçen sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'in sabah saatlerinde Medical Park Hastanelerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kasımpaşa
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