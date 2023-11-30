Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor!

Farioli Yönetiminde Nice, PSG'yi Zorluyor

Fransa'da da Nice Kulübü, bu sezonki istikrarlı performansıyla ligin son yıllardaki en başarılı takımı Paris Saint-Germain'i (PSG) zirve yarışında yalnız bırakmama niyetini ortaya koydu.

13 haftası tamamlanan ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlikle PSG'nin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan namağlup Nice, son olarak 64 yıl önce yaşadığı şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Tarihinde daha önce dört kez (1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59) ligde adını zirveye yazdıran sahil kenti takımlarından Nice, bu sezon ise özellikle sert savunmasıyla rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

Ligde 13 maçta kalesinde sadece 4 gole izin veren Nice, Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında en az gol yiyen takım unvanını sürdürüyor.