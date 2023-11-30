Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor!
Avrupa'nın mütevazi bütçeli futbol takımlarından Bayer Leverkusen, Girona ve Nice, bu sezon elde ettikleri başarılı sonuçlarla liglerinin "dev bütçeli" kulüpleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veriyor.
Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), İspanya (LaLiga) ve Fransa'daki (Ligue 1) liderlik mücadelesine katılan bu sürpriz kulüpler, elde ettikleri başarılı sonuçlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. 12 haftası tamamlanan Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 11 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup liderliğini sürdürüyor. LaLiga'da Girona ile Ligue 1'de Nice ise zirve yarışının içinde kalmaya devam ediyor.
Bayer Leverkusen İlk Şampiyonluk Peşinde
İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, geçen sezondan itibaren başlayan istikrarlı çıkışını, bu sezon tarihinin ilk şampiyonluğuyla taçlandırma hedefiyle taraftarını umutlanıyor.
Geçen sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa arenasına katılan Bayer Leverkusen, 12. haftası tamamlanan Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 2 puan önünde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
Ligin En Çok Gol Atan Takımı Girona
Alman sitesi Transfermarkt'a göre, kadrosuna toplam 161,1 milyon avro değer biçilen La Liga'nın mütevazi ekiplerinden Girona, bu sezon gösterdiği üstün performansla zirvenin en önemli şampiyonluk adayları arasında yer almaya devam ediyor.
Real Madrid (1,03 milyar avro), Barcelona (862 milyon avro), Atletico Madrid (472 milyon avro) gibi kadro değeri kendisinden katlarca fazla değere sahip takımlarla ligde başa baş mücadele veren Katalan ekibi, 14 haftası tamamlanan ligde 35 puan ve averaj farkıyla Real Madrid'in ardında ikinci sırada bulunuyor.
Ligdeki tek yenilgisini Real Madrid karşısında alan Girona, attığı 32 gol ve futbolseverlerin takdirini kazanan hücum futboluyla ligin en fazla rakip ağları sarsan takımı konumunda.
Farioli Yönetiminde Nice, PSG'yi Zorluyor
Fransa'da da Nice Kulübü, bu sezonki istikrarlı performansıyla ligin son yıllardaki en başarılı takımı Paris Saint-Germain'i (PSG) zirve yarışında yalnız bırakmama niyetini ortaya koydu.
13 haftası tamamlanan ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlikle PSG'nin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan namağlup Nice, son olarak 64 yıl önce yaşadığı şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çalışacak.
Tarihinde daha önce dört kez (1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59) ligde adını zirveye yazdıran sahil kenti takımlarından Nice, bu sezon ise özellikle sert savunmasıyla rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.
Ligde 13 maçta kalesinde sadece 4 gole izin veren Nice, Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında en az gol yiyen takım unvanını sürdürüyor.