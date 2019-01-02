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Nadal'dan kötü haber

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Nadal'dan kötü haber
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. Avustralya Açık'a kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." dedi.

İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana korta çıkamadı.

Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.

Kaynak: AA
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