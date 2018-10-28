Galatasaray'da ameliyat edilen Japon futbolcu Nagatomo, "Merak etmeyin, Galatasaraylı samuray iyi. En kısa sürede karşınızdayım." dedi.

Akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edilen Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, en kısa sürede sahalara döneceğini bildirdi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynanan maçta yaşadığı akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edilen Japon oyuncu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.



Yuto Nagatomo mesajında, "Merak etmeyin, Galatasaraylı samuray iyi. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede karşınızdayım." ifadelerini kullandı.