Namağlup lider Portekiz, İrlanda'ya konuk oluyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Milyonların ekran başına kilitleneceği bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan İrlanda - Portekiz maçı, Aviva Stadium'da oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Onur Odacı üstlenirken, İsveçli hakem G. Nyberg düdük çalacak. VAR koltuğunda ise P. van Boekel oturacak.

Maç öncesi F Grubu'nda Portekiz, 4 maçta topladığı 10 puanla liderliğini ve finallere gitmeyi büyük ölçüde garantilemiş durumda. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. 5 puanlı Macaristan ikinci, 4 puanlı İrlanda ise üçüncü sırada. İrlanda'nın play-off'a kalabilmesi için bu zorlu maçı kazanması ve aynı saatte oynanacak Ermenistan-Macaristan maçından da istediği sonucun gelmesi gerekiyor. Portekiz, 11 Ekim'de evinde oynadığı ilk maçı İrlanda'ya karşı 1-0 kazanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Yıldızlar geçidine sahne olacak maçta, Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun hücum hattında yer alması bekleniyor.

İrlanda (3-4-2-1): C. Kelleher; J. O'Brien, N. Collins, D. O'Shea; S. Coleman, J. Taylor, J. Cullen, K. O'Toole; F. Ebosele, F. Azaz; C. Ogbene.

Portekiz (4-3-3): D. Costa; N. Semedo, R. Dias, R. Veiga, D. Dalot; Joao Neves, R. Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.