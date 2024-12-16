Namağlup takımda şok eden karar: Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Namağlup takımda şok eden karar: Teknik direktör ile yollar ayrıldı
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Bursaspor, sosyal medya ve resmi açıklamalarla, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile olan işbirliğinin sona erdiğini bildirdi. Kulüp açıklamasında, Batalla’ya kulübe kattığı katkılar için teşekkür edilerek, yeni kariyerinde başarılar dilendi.

Kulüp sosyal medyadaki açıklamasında; “Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

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