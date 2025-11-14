Namağlup Türkiye sahneye çıkıyor! Türkiye U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda nefesler tutuldu! 5 puanla 2. sırada yer alan namağlup Ümit Millî Takımımız, 4 puanlı en yakın takipçisi Ukrayna'yı konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Namağlup Türkiye sahneye çıkıyor! Türkiye U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Gruptan çıkma yolunda kaderimizi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye U21 - Ukrayna U21 maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. 

Bu zorlu 90 dakika, TRT Spor ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Bulgar hakem G. Ginchev düdük çalacak.

GRUPTA PLAY-OFF SAVAŞI KIZIŞTI!

Maç öncesi H Grubu'nda adeta bir play-off savaşı yaşanıyor. 7 puanlı Hırvatistan'ın lider olduğu grupta, Ümit Millî Takımımız 3 maçta topladığı 5 puanla (1G, 2B) namağlup şekilde 2. sırada yer alıyor. En yakın takipçimiz Ukrayna'nın ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, son 5 maçtır yenilgi yüzü görmezken (2G, 3B), Ukrayna son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi. Millîlerimizin bu kritik maçı kazanması, play-off yolunda dev bir avantaj yakalaması anlamına gelecek.

Altın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattıAltın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattıEkonomi
RTÜK'te tarihi seçim: 31 yıl sonra ilk kez bir kadın başkan vekili seçildiRTÜK'te tarihi seçim: 31 yıl sonra ilk kez bir kadın başkan vekili seçildiGündem
türkiye Ukrayna
Günün Manşetleri
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
İrtibatı kesilen yangın söndürme uçağı bulundu
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı