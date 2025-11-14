Namağlup Türkiye sahneye çıkıyor! Türkiye U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gruptan çıkma yolunda kaderimizi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye U21 - Ukrayna U21 maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, TRT Spor ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Bulgar hakem G. Ginchev düdük çalacak.

GRUPTA PLAY-OFF SAVAŞI KIZIŞTI!

Maç öncesi H Grubu'nda adeta bir play-off savaşı yaşanıyor. 7 puanlı Hırvatistan'ın lider olduğu grupta, Ümit Millî Takımımız 3 maçta topladığı 5 puanla (1G, 2B) namağlup şekilde 2. sırada yer alıyor. En yakın takipçimiz Ukrayna'nın ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, son 5 maçtır yenilgi yüzü görmezken (2G, 3B), Ukrayna son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi. Millîlerimizin bu kritik maçı kazanması, play-off yolunda dev bir avantaj yakalaması anlamına gelecek.