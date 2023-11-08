Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor! Ocak Ayında Sarı-Lacivertlilerin Kapısı Çalınacak

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 19'da 19 yaparak rekorları kıran Fenerbahçe'de süphesiz başarının gizli mimarlarından biri de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ydi.

Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor! Ocak Ayında Sarı-Lacivertlilerin Kapısı Çalınacak
Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor! Ocak Ayında Sarı-Lacivertlilerin Kapısı Çalınacak
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Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Polonyalı yıldız için en ciddi aday ise İtalya'nın son şampiyonu Napoli.

Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor!

Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Calcionews'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

- Napoli ocak ayında aralarında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de olduğu bir transfer harekatına girecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 9 gol, 7 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor! Ocak Ayında Sarı-Lacivertlilerin Kapısı Çalınacak - Resim : 1

2027'ye Kadar Sözleşmesi Bulunuyor

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Performansı

Fenerbahçe'de toplam 19 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.

Sarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas ParteySarı-Lacivertliler 6 Numara Transferinde Oldukça İddialı! Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas ParteySpor
# Szymanski # Napoli # fenerbahçe
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