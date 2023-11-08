Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor! Ocak Ayında Sarı-Lacivertlilerin Kapısı Çalınacak

Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Polonyalı yıldız için en ciddi aday ise İtalya'nın son şampiyonu Napoli.

Napoli, Sebastian Szymanski İçin Geliyor!

Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Calcionews'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

- Napoli ocak ayında aralarında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de olduğu bir transfer harekatına girecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 9 gol, 7 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

2027'ye Kadar Sözleşmesi Bulunuyor

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Performansı

Fenerbahçe'de toplam 19 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.