ABD'de düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, yarın Türkiye saati ile sabaha karşı başlayacak.

ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, yarın TSİ sabaha karşı başlayacak. Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak. Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center, ilk, Charlotte kenti ise 1991'den sonra bir kez daha NBA All-Star maçına ev sahipliği yapacak