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NBA All-Star başlıyor!
NBA All-Star başlıyor!
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NBA All-Star başlıyor!

ABD'de düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, yarın Türkiye saati ile sabaha karşı başlayacak.

NBA All-Star başlıyor!

ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, yarın TSİ sabaha karşı başlayacak. Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak. Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center, ilk, Charlotte kenti ise 1991'den sonra bir kez daha NBA All-Star maçına ev sahipliği yapacak


Kaynak: AA
Etiketler; #nba #all star #basketbol
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