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NBA'in en değerli takımı yine Knicks

Forbes dergisinin araştırmasına göre New York Knicks, 3,6 milyar dolarlık piyasa bedeliyle üst üste üçüncü kez NBA'in en değerli takımı oldu

NBA'in en değerli takımı yine Knicks

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en değerli takımı, 3,6 milyar dolarlık piyasa bedeliyle New York Knicks oldu.
Forbes dergisinde yer alan araştırmada, NBA takımlarının 2018 yılındaki piyasa değerleri belirlendi.

New York Knicks, 2013'ten bu yana play-off'lara kalamamasına rağmen 3,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.

Los Angeles Lakers, 3,3 milyar dolar takım değeriyle ikinci sırayı elde etti.

Listede Knicks ve Lakers'ı Golden State Warriors (3,1 milyar), Chicago Bulls (2,6 milyar) ve Boston Celtics (2,5 milyar) izledi.

Ligde bulunan 30 takımın ortalama değeri, geçen yıla göre yüzde 22 artışla 1,65 milyar dolara yükseldi. Ayrıca tarihte ilk defa ligdeki tüm takımlar en az bir milyar dolar değere ulaştı.

NBA'de en değerli 10 takım şu şekilde:

1. New York Knicks: 3,6 milyar dolar

2. Los Angeles Lakers: 3,3 milyar

3. Golden State Warriors: 3,1 milyar

4. Chicago Bulls: 2,6 milyar

5. Boston Celtics: 2,5 milyar
6. Brooklyn Nets: 2,3 milyar
7. Houston Rockets: 2,2 milyar

8. Los Angeles Clippers: 2,1 milyar

9. Dallas Mavericks: 1,9 milyar

10. Miami Heat: 1,7 milyar


Kaynak: AA
Etiketler; #New York Knicks #nba #basketbol
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