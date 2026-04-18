NBA play-off eşleşmeleri belli oldu!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun ve play-in turnuvasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri kesinleşti.
Play-in müsabakalarında sahaya çıkan Phoenix Suns ve Orlando Magic, rakiplerini yenerek konferanslarındaki son play-off biletlerini elde etti.
Batı Konferansı'nda Suns, Doğu Konferansı'nda ise Magic play-off çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
SUNS'TAN WARRIORS'A GEÇİT YOK
Batı Konferansı'nda normal sezonu lider olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın play-off ilk turundaki rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-96'lık skorla kazanan Phoenix Suns, tur atlayan taraf oldu.
Galibiyette önemli rol oynayan Jalen Green 36 sayı ve 6 ribaunt kaydederken, Devin Booker 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Golden State Warriors cephesinde ise Brandin Podziemski'nin 23 sayı, 10 ribauntluk istatistiği ve Stephen Curry'nin 17 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
ORLANDO MAGIC FARKLI KAZANDI
Doğu Konferansı'ndaki son play-off bileti için Orlando Magic ile Charlotte Hornets parkeye çıktı. Rakibini 121-90 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Orlando Magic, adını play-off'lara yazdırdı. Magic forması giyen Paolo Banchero 25 sayı atarken, Franz Wagner maçı 18 sayıyla tamamladı. Charlotte Hornets takımının en skorer ismi ise 23 sayıyla LaMelo Ball oldu. Play-in turunu geçen Orlando Magic, play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşti.
İŞTE NBA PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Oynanan son play-in karşılaşmalarının ardından NBA'de play-off eşleşmeleri tüm detaylarıyla şekillendi.
Batı Konferansı Eşleşmeleri:
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns
Los Angeles Lakers - Houston Rockets
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers
Doğu Konferansı Eşleşmeleri:
Detroit Pistons - Orlando Magic
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
New York Knicks - Atlanta Hawks
Boston Celtics - Philadelphia 76ers