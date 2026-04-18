NBA play-off eşleşmeleri belli oldu!

ORLANDO MAGIC FARKLI KAZANDI

Doğu Konferansı'ndaki son play-off bileti için Orlando Magic ile Charlotte Hornets parkeye çıktı. Rakibini 121-90 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Orlando Magic, adını play-off'lara yazdırdı. Magic forması giyen Paolo Banchero 25 sayı atarken, Franz Wagner maçı 18 sayıyla tamamladı. Charlotte Hornets takımının en skorer ismi ise 23 sayıyla LaMelo Ball oldu. Play-in turunu geçen Orlando Magic, play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşti.