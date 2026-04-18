NBA play-off eşleşmeleri belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in heyecanı sona erdi ve play-off tablosu netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 1

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun ve play-in turnuvasının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri kesinleşti.

1 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 2

Play-in müsabakalarında sahaya çıkan Phoenix Suns ve Orlando Magic, rakiplerini yenerek konferanslarındaki son play-off biletlerini elde etti.

2 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 3

Batı Konferansı'nda Suns, Doğu Konferansı'nda ise Magic play-off çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

3 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 4

SUNS'TAN WARRIORS'A GEÇİT YOK

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın play-off ilk turundaki rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 111-96'lık skorla kazanan Phoenix Suns, tur atlayan taraf oldu.

4 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 5

Galibiyette önemli rol oynayan Jalen Green 36 sayı ve 6 ribaunt kaydederken, Devin Booker 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi. Golden State Warriors cephesinde ise Brandin Podziemski'nin 23 sayı, 10 ribauntluk istatistiği ve Stephen Curry'nin 17 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

5 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 6

ORLANDO MAGIC FARKLI KAZANDI

Doğu Konferansı'ndaki son play-off bileti için Orlando Magic ile Charlotte Hornets parkeye çıktı. Rakibini 121-90 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Orlando Magic, adını play-off'lara yazdırdı. Magic forması giyen Paolo Banchero 25 sayı atarken, Franz Wagner maçı 18 sayıyla tamamladı. Charlotte Hornets takımının en skorer ismi ise 23 sayıyla LaMelo Ball oldu. Play-in turunu geçen Orlando Magic, play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşti.

6 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 7

İŞTE NBA PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Oynanan son play-in karşılaşmalarının ardından NBA'de play-off eşleşmeleri tüm detaylarıyla şekillendi.

7 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 8

Batı Konferansı Eşleşmeleri:

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - Houston Rockets

8 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 9

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers

9 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 10

Doğu Konferansı Eşleşmeleri:

Detroit Pistons - Orlando Magic

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors

10 11
NBA play-off eşleşmeleri belli oldu! - Resim: 11

New York Knicks - Atlanta Hawks

Boston Celtics - Philadelphia 76ers

11 11
basketbol nba