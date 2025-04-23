NBA play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor: Lakers seride dengeyi sağladı
Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları Luka Doncic ve LeBron James’in önderliğinde Minnesota Timberwolves’u mağlup ederek seriyi eşitledi. Thunder ve Pacers ise serilerinde farkı açtı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 94-85 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
Karşılaşmaya damga vuran isim Luka Doncic oldu. 31 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle mücadeleyi tamamlayan yıldız oyuncuya, LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle eşlik etti. Lakers, bu önemli galibiyetle seriyi dengeledi ve moral buldu.
Timberwolves cephesinde ise Julius Randle 27 sayı, 6 asist; Anthony Edwards ise 25 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele etti. Ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.
THUNDER'DAN RAHAT GALİBİYET
Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, play-off ilk turunun ikinci maçında Memphis Grizzlies’i 118-99 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Ev sahibi Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 8 ribaunt; Jalen Williams 24 sayı, 6 ribaunt ve Chet Holmgren 20 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete önemli katkılar sundu.
Grizzlies adına Jaren Jackson Jr 26 sayı, 6 ribaunt; Ja Morant ise 23 sayı, 6 asist üretse de Thunder’ın üstün oyununa karşı koyamadılar.
PACERS EVİNDE SERİYİ KOPARMA NOKTASINA GETİRDİ
Doğu Konferansı’nda ise Indiana Pacers, sahasında ağırladığı Milwaukee Bucks’ı 123-115 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Pacers’ta Pascal Siakam 24 sayı, 11 ribaunt; Tyrese Haliburton ise 21 sayı, 12 asistle galibiyetin mimarları oldu.
Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asistlik dev performans sergilese de takımının yenilmesine engel olamadı. Bobby Portis de 28 sayı, 12 ribauntluk katkı sundu ancak galibiyet için yeterli olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı