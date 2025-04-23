NBA play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor: Lakers seride dengeyi sağladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 94-85 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Luka Doncic oldu. 31 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle mücadeleyi tamamlayan yıldız oyuncuya, LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle eşlik etti. Lakers, bu önemli galibiyetle seriyi dengeledi ve moral buldu.

Timberwolves cephesinde ise Julius Randle 27 sayı, 6 asist; Anthony Edwards ise 25 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele etti. Ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

THUNDER'DAN RAHAT GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, play-off ilk turunun ikinci maçında Memphis Grizzlies’i 118-99 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 8 ribaunt; Jalen Williams 24 sayı, 6 ribaunt ve Chet Holmgren 20 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete önemli katkılar sundu.

Grizzlies adına Jaren Jackson Jr 26 sayı, 6 ribaunt; Ja Morant ise 23 sayı, 6 asist üretse de Thunder’ın üstün oyununa karşı koyamadılar.

PACERS EVİNDE SERİYİ KOPARMA NOKTASINA GETİRDİ

Doğu Konferansı’nda ise Indiana Pacers, sahasında ağırladığı Milwaukee Bucks’ı 123-115 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Pacers’ta Pascal Siakam 24 sayı, 11 ribaunt; Tyrese Haliburton ise 21 sayı, 12 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asistlik dev performans sergilese de takımının yenilmesine engel olamadı. Bobby Portis de 28 sayı, 12 ribauntluk katkı sundu ancak galibiyet için yeterli olmadı.