NBA play-off heyecanı hız kesmeden sürüyor

NBA play-off ilk turunda sahasında Orlando Magic’i ağırlayan Boston Celtics, serinin 5. maçında adeta fırtına gibi esti. 120-89’luk farklı galibiyetle seriyi 4-1 kazanan Celtics, Doğu Konferansı yarı finaline adını yazdırdı.

Boston’un yıldız ismi Jayson Tatum, 35 sayı, 10 asist ve 8 ribauntluk performansıyla gecenin yıldızı oldu. Tatum’un etkili oyunu, Magic’in direncini erken kırarken; Orlando'da Franz Wagner'in 25 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Celtics, yarı finalde New York Knicks ile Detroit Pistons arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak. Şu an seride Knicks 3-2 önde.

PACERS UZATMADA TURU KAPTI

Doğu Konferansı’nı 4. sırada tamamlayan Indiana Pacers, 5. basamaktaki Milwaukee Bucks’ı nefes kesen bir maçın ardından uzatmalarda 119-118 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve yarı final biletini kaptı.

Pacers’ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Myles Turner ise 21 sayı ile öne çıktı. Bucks cephesinde ise Gary Trent’in 33 sayısı ve Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 20 ribaunt, 13 asistlik triple-double performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

GECENİN DİĞER MAÇLARINDA NELER OLDU?

Detroit Pistons, zorlu deplasmanda New York Knicks’i 106-103 mağlup ederek serideki farkı 3-2’ye getirdi. Knicks hala avantajlı konumda.

Batı Konferansı’nda ise Denver Nuggets, Los Angeles Clippers’ı 131-115 yenerek seride 3-2 öne geçti.