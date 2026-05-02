NBA play-off sonuçları: Lakers yarı finalde, Alperen Şengün'ün çabası Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadeleleri kapsamında Los Angeles Lakers, Batı Konferansı play-off serisinin altıncı maçında deplasmanda Houston Rockets'ı 98-78 mağlup etti. Seriyi 4-2 kazanan Lakers, adını yarı finale yazdırırken, son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sergilediği performans ise takımının elenmesini engelleyemedi.

LAKERS YARI FİNALDE, ROCKETS SEZONUN EN KÖTÜ SKORUNDA KALDI

Sahadan farklı galip ayrılan Los Angeles Lakers, serinin altıncı maçında ev sahibi Houston Rockets'ı bu sezonun en düşük skorunda tutmayı başardı. Lakers cephesinde LeBron James 28 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynarken, Rui Hachimura 21 sayı üretti. Deandre Ayton ise 16 ribaunt alarak pota altında etkili oldu. Sezona veda eden Houston Rockets'ta Alperen Şengün 17 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Amen Thompson'ın 18 ve Tari Eason'ın 14 sayısı maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri olan Detroit Pistons, 6. maçta karşılaştığı Orlando Magic'i 93-79 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Maç içinde 24 sayılık farkla geriye düşen Pistons, sahadan galibiyetle ayrılarak büyük bir geri dönüşe imza attı. 1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, karşılaşmanın kırılma anlarında üst üste 23 şuttan yararlanamadı. Rakibinin bu boşluğunu değerlendiren Pistons, 35-5’lik bir seri yakalayarak kontrolü eline aldı. Detroit ekibinde Cade Cunningham 32 sayı ve 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Tobias Harris 22 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Orlando Magic'te ise Paolo Banchero ve Desmond Bane maçı 17'şer sayılık performansla tamamladı.

UZATMALARDA NEFES KESEN DÜELLO

Gecenin bir diğer Doğu Konferansı ilk tur eşleşmesinde Toronto Raptors, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Cleveland Cavaliers’ı uzatma periyodu sonucunda 112-110 mağlup etti. Bu sonuçla Raptors seriyi 3-3 yaparak tur umutlarını son maça bıraktı. Toronto ekibinde Scottie Barnes 25 sayı ve 14 asistle galibiyetin kilit ismi oldu. RJ Barrett ve Ja’Kobe Walter ise 24’er sayı kaydederek takımlarını sırtladı. Cleveland Cavaliers cephesinde Evan Mobley'nin 26 sayı ve 14 ribauntluk "double double" performansı ile Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası, takımın yarı finale çıkmasına yeterli olmadı.