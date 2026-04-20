NBA play-off sonuçları: Thunder ve Celtics ilk turda farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçlarında son şampiyon Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 119-84 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

Simge Sarıyar
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur mücadeleleri farklı galibiyetlerle başladı. Batı Konferansı ilk tur birinci maçında son şampiyon unvanıyla sahaya çıkan Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da ağırladığı Phoenix Suns'ı 35 sayı farkla 119-84 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Doğu Konferansı'nda ise Boston Celtics, TD Garden'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-91 mağlup ederek seriye galibiyetle adım attı.

SON ŞAMPİYONDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Oklahoma City Thunder cephesinde yıldız oyuncuların performansı galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı Shai Gilgeous-Alexander 25, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayı üreterek tamamladı. Phoenix Suns'ın farklı mağlubiyet aldığı karşılaşmada ise Devin Booker'ın 23, Dillon Brooks'un 18 ve Jalen Green'in 17 sayılık çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

Doğu Konferansı eşleşmesinde Boston Celtics, ilk tur mücadelesinde rakibi Philadelphia 76ers'ı sahasında farklı geçti. Seride 1-0 üstünlüğü yakalayan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, Jayson Tatum ise 25 sayı ile oynadı. Konuk ekip 76ers'ta Tyrese Maxey mücadeleyi 21, Paul George ise 17 sayı ile noktaladı.

MİLLİ OYUNCU ADEM BONA İLK 5'TE PARKEYE ÇIKTI

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, play-off serisinin ilk maçında ilk 5'te sahaya çıktı. Yaklaşık 14 dakika süre alan oyuncu, karşılaşmayı 3 sayı ve 3 ribaunt ile tamamladı.

Gecenin diğer play-off eşleşmelerinde de ilk maçlar oynandı. Orlando Magic, karşılaştığı Detroit Pistons'ı 112-101'lik skorla yendi. Batı Konferansı'nın bir diğer mücadelesinde ise San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 111-98 yenerek her iki kazanan takım da serilerinde 1-0 üstünlük kurdu.

