NBA yönetiminden James Harden'a 100 bin dolar para cezası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Philadelphia 76ers Başkanı Daryl Morey görevde olduğu sürece takımda oynamak istemediğini söyleyen James Harden'a 100 bin dolar para cezası verdi.

NBA yönetiminden James Harden'a 100 bin dolar para cezası
NBA yönetiminden James Harden'a 100 bin dolar para cezası
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NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, cezaya gerekçe olarak Harden'ın başka bir takıma takas edilmediği sürece sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yerine getirmeyeceğini belirten yorumlarını gösterildi.

NBA YÖNETİMİNDEN JAMES HARDEN'A 100 BİN DOLAR PARA CEZASI

ABD basınının 76ers'tan takasını talep ettiğini öne sürdüğü Harden, 14 Ağustos'ta Çin'de katıldığı bir tanıtım etkinliğinde, "Daryl Morey bir yalancı. Onun parçası olduğu bir kulüpte asla oynamayacağım." ifadesini kullanmıştı.

Disiplin soruşturması sonucu söz konusu demecin, Harden'ın, takas talebinin 76ers tarafından yerine getirilmeyeceğine dair inancına gönderme yaptığı belirtildi.

26 Ağustos'ta 34 yaşına girecek Harden'ın Los Angeles Clippers'a gitmek istediği ancak Morey'nin, takasını sağlayacağı konusunda oyuncuya verdiği sözü tutmadığı iddia edilmişti.

2018'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan Harden, 10 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 3 kez sayı, 2 defa da asist kralı oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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