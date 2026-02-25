NBA'de Adem Bona rüzgarı! İşte gecenin sonuçları

NBA'de normal sezon müsabakaları 11 karşılaşmayla sürdü. Philadelphia 76ers, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'a konuk oldu. Rakibini 135-114 mağlup eden Philadelphia, bu sezonki 32. galibiyetini elde etti. Karşılaşmada 14 dakika parkede kalan milli basketbolcu Adem Bona; 6 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Konuk ekipte Tyrese Maxey 32 sayı, Joel Embiid ise 27 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ligdeki 44. yenilgisini alan Indiana Pacers'ta ise Andrew Nembhard ile Micah Potter'ın kaydettiği 23'er sayı sonucu değiştirmedi.

OKLAHOMA CITY THUNDER 45. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Gecenin bir diğer maçında Oklahoma City Thunder, deplasmanda Toronto Raptors'ı 116-107'lik skorla geçti. Bu sezonki 45. galibiyetini hanesine yazdıran Oklahoma'da Cason Wallace 27, Isaiah Joe ise 22 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 24. yenilgisini yaşayan ev sahibi Toronto Raptors'ta ise RJ Barrett 21 sayı atarken, Immanuel Quickley ve Ja Kobe Walter 17'şer sayılık katkı sağladı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Oynanan 11 karşılaşmanın ardından günün sonuçları şu şekilde oluştu:

Indiana Pacers: 114 - Philadelphia 76ers: 135

Toronto Raptors: 107 - Oklahoma City Thunder: 116

Atlanta Hawks: 119 - Washington Wizards: 98

Brooklyn Nets: 114 - Dallas Mavericks: 123

Cleveland Cavaliers: 109 - New York Knicks: 94

New Orleans Pelicans: 113 - Golden State Warriors: 109

Milwaukee Bucks: 128 - Miami Heat: 117

Chicago Bulls: 99 - Charlotte Hornets: 131

Phoenix Suns: 81 - Boston Celtics: 97

Portland Trail Blazers: 121 - Minnesota Timberwolves: 124

Los Angeles Lakers: 109 - Orlando Magic: 110