NBA'de Alperen Şengün fırtınası esti! İşte gecenin tüm sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, sahasında Miami Heat'i ağırladı. Mücadeleyi Houston Rockets 123-122'lik skorla kazanarak ligdeki 43. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının galibiyetinde 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik performans gösterdi.

Houston Rockets'ın sahadan zaferle ayrıldığı maçta Kevin Durant 27 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üreterek müsabakayı tamamladı. Parkeden mağlup ayrılarak bu sezonki 33. yenilgisini alan Miami Heat cephesinde ise Bam Adebayo'nun 32 sayı, 21 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmalık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

ADEM BONA'NIN FORMA GİYDİĞİ PHILADELPHIA DEPLASMANDA GÜLDÜ

Gecenin bir diğer mücadelesinde milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Utah Jazz'a konuk oldu. Philadelphia 76ers, rakibini 126-116 mağlup ederek ligdeki 39. galibiyetini hanesine yazdırdı. Karşılaşmada süre alan Adem Bona, 16 sayı ve 5 ribaundluk bir performans sergiledi. Philadelphia'nın galibiyetinde Quentin Grimes 25 sayı, VJ Edgecombe ise 22 sayı üreterek öne çıkan isimler oldu. Ev sahibi Utah Jazz takımında ise Ace Bailey 25 sayı, Kennedy Chandler da 19 sayı ile maçı noktaladı.

NBA'deki bir diğer temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven'in mücadele ettiği Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks ile karşı karşıya geldi. Atlanta Hawks, mücadeleden 126-110'luk skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada forma şansı bulan Ömer Faruk Yurtseven 2 sayı, 4 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Golden State Warriors'ta maçı 20 sayıyla tamamlayan De'Anthony Melton, takımının en skorer ismi olarak kayıtlara geçti.

Oynanan 10 karşılaşmanın ardından NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde şekillendi:

Washington Wizards: 111 - Oklahoma City Thunder: 132

New Orleans Pelicans: 106 - Cleveland Cavaliers: 111

Charlotte Hornets: 124 - Memphis Grizzlies: 101

Orlando Magic: 104 - Los Angeles Lakers: 105

Houston Rockets: 123 - Miami Heat: 122

Atlanta Hawks: 126 - Golden State Warriors: 110

San Antonio Spurs: 134 - Indiana Pacers: 134

Dallas Mavericks: 131 - Los Angeles Clippers: 138

Utah Jazz: 116 - Philadelphia 76ers: 126

Phoenix Suns: 105 - Milwaukee Bucks: 108