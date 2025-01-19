NBA’de Alperen Şengün parladı: Rockets, Trail Blazers’ı rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün’ün etkileyici performansıyla Portland Trail Blazers’ı 125-103 mağlup etti. Milli oyuncu Alperen Şengün, “double-double” yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

Yıldız oyuncu 31 dakikalık süresinde 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, 1 blok performansı gerçekleştirdi. Batı Konferansı’nda ikinci sıradaki Rockets’ta Jalen Green 26, Dillon Brooks ise 22 sayı kaydetti. Trail Blazers’ta Scoot Henderson’ın 21, Toumani Camara’nın 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

ADEM BONA KARİYER REKORU KIRDI

Philadelphia 76ers’ın Indiana Pacers’a 115-102 mağlup olduğu maçta milli oyuncu Adem Bona, 12 sayıyla NBA kariyerindeki en yüksek skoruna ulaştı. 19 dakika sahada kalan genç oyuncu, 12 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

Pacers’ta Pascal Siakam 21, Myles Turner ise 18 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. 76ers’ta ise Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18’er sayı ile oynadı.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125