NBA’de Alperen Şengün parladı: Rockets, Trail Blazers’ı rahat geçti
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 sayı ve 15 ribauntla “double-double” yaparak Houston Rockets’ın Portland Trail Blazers’ı 125-103 mağlup etmesinde başrol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün’ün etkileyici performansıyla Portland Trail Blazers’ı 125-103 mağlup etti. Milli oyuncu Alperen Şengün, “double-double” yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.
Yıldız oyuncu 31 dakikalık süresinde 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, 1 blok performansı gerçekleştirdi. Batı Konferansı’nda ikinci sıradaki Rockets’ta Jalen Green 26, Dillon Brooks ise 22 sayı kaydetti. Trail Blazers’ta Scoot Henderson’ın 21, Toumani Camara’nın 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
ADEM BONA KARİYER REKORU KIRDI
Philadelphia 76ers’ın Indiana Pacers’a 115-102 mağlup olduğu maçta milli oyuncu Adem Bona, 12 sayıyla NBA kariyerindeki en yüksek skoruna ulaştı. 19 dakika sahada kalan genç oyuncu, 12 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.
Pacers’ta Pascal Siakam 21, Myles Turner ise 18 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. 76ers’ta ise Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18’er sayı ile oynadı.
NBA’DE GECENİN SONUÇLARI
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125
Kaynak: Anadolu Ajansı