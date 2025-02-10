NBA'de Alperen Şengün sakatlandı, Houston Rockets 6 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Rockets, Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alırken, maçı kazanarak toplamda 33. galibiyetini aldı.

Dillon Brooks’un 19 sayı, 7 ribauntluk katkısı ve Jalen Green’in 18 sayı, 9 ribauntluk performansı Rockets’ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ancak maçın başlarında sakatlanan Alperen Şengün, oyun devam ederken sahada yer alamadı. Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, maç sonrası yaptığı açıklamada, Alperen'in bel spazmı yaşadığını ve bir sonraki maça hazır olmasını beklediklerini belirtti.

Toronto Raptors, Rockets karşısında son dönemdeki kötü performansını devam ettirerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Raptors’tan Immanuel Quickley, 20 sayı ve 8 ribauntla takımına katkı sağlarken, Scottie Barnes da 15 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle dikkat çekti. Ancak bu performanslar, Raptors’ı mağlubiyetten kurtaramadı ve takım bu sezonki 37. mağlubiyetini aldı.

MILWAUKEE, LILLARD'IN 43 SAYISIYLA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

NBA’nin bir diğer önemli maçında Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers'ı 135-127’lik skorla mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada, Damian Lillard takımı için büyük bir performans sergiledi. Lillard, 43 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle Bucks’ı galibiyete taşırken, Bucks sezonun 28. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid ise 27 sayı, 12 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti ancak bu performans, takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

NBA’in bir diğer maçında Detroit Pistons, Charlotte Hornets'ı 112-102'lik skorla geçerek galibiyet aldı. Bu sonuçla Pistons, sahasında rahat bir galibiyet alırken Hornets ise sezonun 32. mağlubiyetini yaşadı.