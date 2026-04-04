NBA'de Alperen Şengün şov yaptı, 19 yaşındaki çaylak tarih yazdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı devam ediyor. Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı 140-106'lık skorla yenerek üst üste beşinci galibiyetini kazandı. Gecenin diğer bir maçında Orlando Magic, Dallas Mavericks'i 138-127 mağlup ederken, maçta atılan 51 sayı NBA tarihine yeni bir rekor olarak kaydedildi.

ALPEREN ŞENGÜN VE DURANT'TAN SKORA KATKI

Houston Rockets'ın sahasında aldığı farklı galibiyette Kevin Durant, Amen Thompson ve milli basketbolcu Alperen Şengün'ün istatistikleri belirleyici oldu. Kevin Durant mücadeleyi 25 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla tamamlarken, Amen Thompson 21 sayı ve 8 ribaunt kaydetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise parkeden 19 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla ayrılarak takımının galibiyet serisini sürdürmesini sağladı.

Konuk ekip Utah Jazz cephesinde Cody Williams 27 sayı ve 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ace Bailey'nin 22 ve Brice Sensabaugh'un 20 sayılık performansları Utah Jazz'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

19 YAŞINDAKİ FLAGG'DEN NBA REKORU

Gecenin bir diğer mücadelesinde Dallas Mavericks ile Orlando Magic karşı karşıya geldi. Orlando Magic, mücadeleyi 138-127'lik skorla kazandı.

Dallas Mavericks forması giyen 19 yaşındaki çaylak oyuncusu Cooper Flagg, takımının mağlup olduğu maçta 51 sayı atarak tarihi bir istatistik yakaladı. Flagg, sergilediği bu hücum performansıyla NBA tarihinde 50 sayı barajını aşan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti. Orlando Magic'te ise takıma liderlik eden isimler, 28 sayı ve 6 ribauntla oynayan Wendell Carter Jr. ile 27 sayı ve 7 ribaunt kaydeden Desmond Bane oldu.