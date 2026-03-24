NBA'de Alperen Şengün'den triple-double: Rockets, Bulls deplasmanında kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) normal sezon heyecanı, oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Chicago Bulls deplasmanından 132-124'lük mağlubiyetle ayrıldı. Yaklaşık 38 dakika süre aldığı karşılaşmaya damga vuran Alperen Şengün; maçı 33 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamlayarak triple-double yaptı.

ALPEREN'DEN SEZONUN 4. TRIPLE-DOUBLE'I

Bulls karşısında sergilediği performansla bu sezon 4. kez triple-double istatistiklerine ulaşan Alperen'in çabası, takımının sezonun 28. yenilgisini almasını engelleyemedi. Rockets cephesinde Kevin Durant 40, Amen Thompson ise 23 sayı üreterek maçı tamamladı. Sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonki 29. galibiyetini elde eden ev sahibi Chicago Bulls'ta ise Collin Sexton 25, Matas Buzelis da 23 sayı kaydederek takımını sırtladı.

ADEM BONA'LI 76ERS, LİDER THUNDER'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın kadrosunda yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla sezonun 57. galibiyetine ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 22 sayı ile oynarken, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti. Sezonun 33. yenilgisini alan 76ers cephesinde VJ Edgecombe'un 35 ve Trendon Watford'un 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmada süre alan Adem Bona ise parkeden 3 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blokluk istatistikle ayrıldı.

Oynanan 10 karşılaşmanın ardından NBA'de gecenin maç sonuçları şu şekilde şekillendi:

Detroit Pistons: 113 - Los Angeles Lakers: 110

Orlando Magic: 126 - Indiana Pacers: 128

Philadelphia 76ers: 103 - Oklahoma City Thunder: 123

Miami Heat: 111 - San Antonio Spurs: 136

Atlanta Hawks: 146 - Memphis Grizzlies: 107

Chicago Bulls: 132 - Houston Rockets: 124

Utah Jazz: 127 - Toronto Raptors: 143

Dallas Mavericks: 131 - Golden State Warriors: 137

Portland Trail Blazers: 134 - Brooklyn Nets: 99

LA Clippers: 129 - Milwaukee Bucks: 96