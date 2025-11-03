NBA'de çılgın gece! Doncic 83. kez tarih yazdı

Gecenin öne çıkan maçında Los Angeles Lakers, sahasında Miami Heat'i ağırladı. Lakers, mücadeleden 130-120'lik skorla galip ayrılarak bu sezonki 5. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Lakers'ta süper yıldız Luka Doncic, 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla kariyerinin 83. "triple double"ına imza atarak maça damgasını vurdu. Ev sahibi ekipte ayrıca Austin Reaves 26 sayı ve 11 asistle, Jake LaRavia ise 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Miami Heat cephesinde ise Jaime Jaquez Jr.'ın 31 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik çabası, mağlubiyeti önlemeye yeterli olmadı.

SON ŞAMPİYON 7'DE 7 YAPTI! TARİHE GEÇTİLER

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon unvanlı Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans karşısında adeta şov yaptı. Sezona iddialı bir giriş yapan Thunder, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 137-106 kazanarak 31 sayılık net bir fark elde etti ve 7'de 7 yaptı. Pelicans ise bu sezon çıktığı 6. maçtan da mağlubiyetle ayrılarak galibiyetle tanışamadı.

Bu sonuçla Thunder, NBA tarihinde Houston Rockets ve Boston Celtics'in ardından üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım olma unvanını elde etti.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER REKORU EGALE ETTİ

Thunder'ın galibiyetinde Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı, 2 ribaunt ve 7 asistle başrolü oynadı. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaparken, Ajay Mitchell de 10 sayı ve 8 asistlik bir katkı sundu. Ayrıca, Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 79 maç üst üste en az 20 sayı barajını aşarak NBA tarihindeki en uzun üçüncü seriyi (Oscar Robinson ile) paylaşmış oldu. Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 20 sayı, 9 ribaunt, 6 sayısı ile Trey Murphy'nin 19 ve Jeremiah Fears'ın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Gecenin bir diğer mücadelesinde, milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 129-105 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada 14 dakika süre alan Adem Bona, bu süreyi 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.