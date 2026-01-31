NBA'de Doncic fırtınası! Lakers deplasmanda 142 sayıyla şov yaptı, Wizards dağıldı

NBA’de sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards’ı 142-111 gibi net bir skorla mağlup etti. Ligdeki 29. galibiyetine ulaşan Lakers cephesinde Sloven yıldız Luka Doncic; 37 sayı, 13 asist ve 11 ribaundluk performansıyla triple double yaparak geceye imzasını attı. Takımda Deandre Ayton 28 sayı üretirken, LeBron James ise 20 sayı kaydetti. Bu sezon 35. kez parkeden mağlup ayrılan Washington Wizards’ta ise Malaki Branham 17 sayı, Alexandre Dam Sarr 16 sayı ile oynadı.

JOKIC 16 MAÇ SONRA SAHADA

Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında Denver Nuggets, evinde ağırladığı Los Angeles Clippers’ı 122-109 yendi ve sezonun 33. galibiyetini elde etti. Denver’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sırp basketbolcu Nikola Jokic, 16 maç aradan sonra parkelere döndü. Jokic, dönüş maçında 31 sayı ve 12 ribaundluk katkı sağlarken, Tim Hardaway Jr. da 22 sayı üretti. Sezonun 25. yenilgisini alan Clippers’ta James Harden’ın 25, Kawhi Leonard’ın ise 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GECENİN SONUÇLARI

NBA parkelerinde oynanan maçların skorları şu şekilde gerçekleşti:

Washington Wizards: 111 - Los Angeles Lakers: 142

New York Knicks: 127 - Portland Trail Blazers: 97

Orlando Magic: 130 - Toronto Raptors: 120

New Orleans Pelicans: 114 - Memphis Grizzlies: 106

Boston Celtics: 112 - Sacramento Kings: 93

Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Clippers: 109

Phoenix Suns: 126 - Cleveland Cavaliers: 113

Utah Jazz: 99 - Brooklyn Nets: 109

Golden State Warriors: 124 - Detroit Pistons: 131