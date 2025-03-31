NBA'de faulle başlayan gerginlik kavgaya dönüştü: 5 oyuncu ve 2 antrenör ihraç edildi!

NBA’de dün gece oynanan Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons karşılaşmasında sahada adeta kaos yaşandı. Timberwolves’un 123-104 kazandığı mücadelede, ikinci çeyreğin bitimine yaklaşık 8,5 dakika kala, Pistons oyuncusu Ron Holland’ın Naz Reid’e yaptığı sert faul olayları tetikledi.

Reid’in takım arkadaşı Donte DiVincenzo faul sonrası tepki gösterince iki takım oyuncuları arasında tansiyon hızla yükseldi. Karşılıklı itişmelerin ardından olay büyüyerek bir kavgaya dönüştü.

Parkede başlayan gerilim, kısa süre içinde pota arkasındaki tribüne de sıçradı. Taraftarların da dahil olduğu olayları kontrol altına almak için hakemler ve teknik ekipler devreye girdi. Ancak kavganın büyümesiyle birlikte hakemler video kayıtlarını izleyerek maçın kaderini değiştiren bir karar aldı.

HAKEMLERDEN SERT KARAR: 5 OYUNCU VE 2 ANTRENÖR OYUNDAN ATILDI

Kavga sonrası hakemler, olaylara karışan isimleri belirleyerek 5 oyuncu ve 2 antrenörü diskalifiye etti:

Detroit Pistons'tan:

Başantrenör J.B. Bickerstaff

Oyuncular Isaiah Stewart, Ron Holland ve Marcus Sasser

Minnesota Timberwolves'tan:

Yardımcı antrenör Pablo Prigioni

Oyuncular Naz Reid ve Donte DiVincenzo

Yaşanan gerginlik öncesinde Detroit Pistons 39-29 önde giderken, Minnesota Timberwolves, olayların ardından kontrolü ele aldı. İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, 123-104’lük galibiyetle parkeden ayrıldı.