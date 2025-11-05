NBA'de fırtına gibi başlangıç: Oklahoma City Thunder 8'de 8 yaptı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder, Clippers karşısında aldığı galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon açılışına imza attı.

NBA’de geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Oklahoma City Thunder, yeni sezona da büyük bir ivmeyle başladı. Thunder, Los Angeles Clippers’ı 126-107’lik net bir skorla mağlup ederek sezondaki 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Oklahoma temsilcisi, kulüp tarihinin en başarılı sezon başlangıcını gerçekleştirmiş oldu.

GILGEOUS-ALEXANDER FARK YARATTI

Thunder’ın galibiyetinde Shai Gilgeous-Alexander’ın performansı belirleyici rol oynadı. Yıldız oyuncu, mücadeleyi 30 sayı, 4 ribaunt ve 12 asistle tamamlayarak takımının hücum yükünü üstlendi. Rakip ekip Los Angeles Clippers’ta ise James Harden 25 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Günün bir diğer karşılaşmasında milli oyuncu Adem Bona’nın da forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls’a 113-111 yenildi. 76ers cephesinde Tyrese Maxey’in 39 sayılık üstün performansı galibiyet için yeterli olmadı. Adem Bona ise karşılaşmayı 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Chicago Bulls’ta Josh Giddey etkileyici bir performansa imza attı. 29 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik istatistikleriyle “triple-double” yapan Giddey, takımının zaferinde önemli bir pay sahibi oldu. Maçın ikinci çeyreğinde 65-41 geriye düşen Bulls, büyük bir geri dönüşe imza attı. Nikola Vucevic’in bitime 3 saniye kala bulduğu üç sayılık basket, Chicago’ya galibiyeti getiren hamle oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

nba
