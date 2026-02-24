NBA'de gecenin maçları: Rockets Jazz'ı farklı geçti, Spurs serisini 9 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) karşılaşmasında Houston Rockets, Toyota Center'da Utah Jazz'ı 125-105'lik skorla mağlup etti.

Rockets cephesinde Jabari Smith Jr. 31 sayı ve 9 ribaunt, Amen Thompson ise 20 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyette doğrudan pay sahibi oldu. Kevin Durant mücadeleyi 18 sayıyla tamamlarken, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla "triple double" yapmaya çok yaklaştı.

Sahadan üst üste üçüncü mağlubiyetiyle ayrılan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29 sayı üretti. Oyuna yedek kulübesinden dahil olan Brice Sensabaugh'un 26 sayısı takımını kurtarmaya yetmedi. Ayrıca, maçın ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlanan Jazz forveti Vince Williams Jr. karşılaşmaya devam edemedi.

SPURS GALİBİYET SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Gecenin bir diğer mücadelesi Little Caesars Arena'da oynandı. San Antonio Spurs, Doğu Konferansı lideri konumundaki Detroit Pistons'ı 114-103 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça yükseltti.

Spurs hücumunu yönlendiren Devin Vassell 28 sayıyla oynarken, Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribaunt ve 6 blokluk performansıyla galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Bu sonuçla beş maçlık galibiyet serisi son bulan Pistons'ta Jalen Duren, 25 sayı ve 14 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu. Maç boyunca kullandığı 26 şutun 21'ini kaçıran Cade Cunningham ise karşılaşmayı 16 sayı ve 10 asistle bitirdi.