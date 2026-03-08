NBA'de gecenin sonuçları: Adem Bona'lı 76ers Atlanta deplasmanında kaybetti

State Farm Arena'da oynanan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Karşılaşmayı 125-116 kazanan Hawks, bu sezonki 33. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği 76ers ise parkeden sezonun 29. mağlubiyetiyle ayrıldı.

Mücadelede süre alan Adem Bona, maçı 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. 76ers cephesinde Tyrese Maxey 31, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre 24 sayı üreterek oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

JALEN JOHNSON'DAN DOUBLE-DOUBLE

Atlanta Hawks'ın galibiyetinde başrolü Jalen Johnson üstlendi. Johnson, attığı 35 sayı ve aldığı 10 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels 15 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

ORLANDO MAGIC DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer karşılaşması Target Center'da Minnesota Timberwolves ile Orlando Magic arasında oynandı. Orlando Magic, rakibini deplasmanda 119-92 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyetinde 30 sayı kaydeden Desmond Bane ile 25 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yapan Paolo Banchero öne çıktı. Orlando Magic'te ayrıca Jalen Suggs 14, Tristan da Silva 11 ve Wendell Carter 10 sayılık katkı sağladı.

Minnesota Timberwolves cephesinde ise Anthony Edwards 34 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde Julius Randle 14, Naz Reid ise 13 sayıyla maçı tamamladı.