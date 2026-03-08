NBA'de gecenin sonuçları: Adem Bona'lı 76ers Atlanta deplasmanında kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks deplasmanında 125-116 mağlup oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA'de gecenin sonuçları: Adem Bona'lı 76ers Atlanta deplasmanında kaybetti
Yayınlanma:

State Farm Arena'da oynanan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Karşılaşmayı 125-116 kazanan Hawks, bu sezonki 33. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği 76ers ise parkeden sezonun 29. mağlubiyetiyle ayrıldı.

Mücadelede süre alan Adem Bona, maçı 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. 76ers cephesinde Tyrese Maxey 31, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre 24 sayı üreterek oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

JALEN JOHNSON'DAN DOUBLE-DOUBLE

Atlanta Hawks'ın galibiyetinde başrolü Jalen Johnson üstlendi. Johnson, attığı 35 sayı ve aldığı 10 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels 15 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

ORLANDO MAGIC DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer karşılaşması Target Center'da Minnesota Timberwolves ile Orlando Magic arasında oynandı. Orlando Magic, rakibini deplasmanda 119-92 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyetinde 30 sayı kaydeden Desmond Bane ile 25 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yapan Paolo Banchero öne çıktı. Orlando Magic'te ayrıca Jalen Suggs 14, Tristan da Silva 11 ve Wendell Carter 10 sayılık katkı sağladı.

Minnesota Timberwolves cephesinde ise Anthony Edwards 34 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde Julius Randle 14, Naz Reid ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildiTrafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildiGündem
Çin'den 'savaş' çıkışı: Derhal son verinÇin'den 'savaş' çıkışı: Derhal son verinDünya
basketbol nba
Günün Manşetleri
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
Sinpaş Reserve Marmaris
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
İran: 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı
600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 8 Mart Pazar Gazete manşetleri 8 Mart Pazar
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi