NBA’de gecenin sonuçları: Thunder’dan Lakers’a bir darbe daha!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan konferans yarı final mücadeleleriyle devam etti. Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 125-107'lik skorla geçerek seride durumu 2-0'a taşıdı.

THUNDER EVİNDE HATA YAPMADI

Saha avantajını iyi değerlendiren Thunder'da galibiyetin mimarları 22'şer sayı üreten Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander oldu. Takımın skor yüküne Ajay Mitchell 20 sayıyla destek verirken, Jared McCain mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Los Angeles Lakers cephesinde ise Austin Reaves 31 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Yıldız oyuncu LeBron James ise karşılaşmada 23 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı yarı finalinde ise Detroit Pistons ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Little Caesars Arena'da oynanan serinin ikinci maçında gülen taraf, 107-97'lik skorla ev sahibi Detroit Pistons oldu. Bu sonuçla Pistons da seride 2-0 öne geçerek önemli bir avantaj yakaladı.

PISTONS SERİYİ PERÇİNLEDİ

Detroit ekibinde Cade Cunningham, sergilediği 25 sayı ve 10 asistlik performansla "double-double" yaparak maçın yıldızı oldu. Pistons'ta Tobias Harris 21 sayı, Duncan Robinson ise 17 sayıyla galibiyete katkı sundu. Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 31 sayılık liderliği ve Jarrett Allen'ın 22 sayılık üretimi, takımı galibiyete taşımaya yetmedi.