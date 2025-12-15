NBA'de gecenin sürprizi: Curry'nin 48 sayılık destansı performansı Warriors'a yetmedi!

Portland Trail Blazers, ev sahibi avantajını kullanarak Golden State Warriors karşısında kritik bir zafer elde etti. Blazers'ta galibiyetin mimarları, müthiş bir skor potansiyeli sergileyerek 35'er sayı kaydeden Jerami Grant ve Shaedon Sharpe oldu.

Ev sahibi ekipte önemli bir katkı da Robert Williams'tan geldi; tecrübeli oyuncu 11 sayı ve 11 ribaund ile "double-double" yaparak takımına destek verdi. Deni Avdija ise 26 sayı üreterek skora ciddi bir katkı sağladı.

CURRY'DEN REKOR KIRAN PERFORMANS

Golden State Warriors cephesinde ise maçın en dikkat çeken ismi, beklendiği gibi Stephen Curry oldu. Sahadan 48 sayıyla ayrılan Curry'nin yüksek yüzdeli şut performansı, takımının sahadan galip ayrılması için yeterli olmadı.

Curry, bu performansıyla kariyerinde 30 yaşını geçtikten sonra 45. kez 40 sayı barajını aşmayı başardı. Bu istatistikle Curry, bu alandaki rekoru efsanevi oyuncu Michael Jordan'dan devraldı. Konuk ekipte Jimmy Butler 16 ve Draymond Green de 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

MİLLİ BASKETBOLCUMUZUN OYNAMADIĞI MAÇTA SIXERS KAYIPTA

NBA'de bir diğer önemli mücadele State Farm Arena'da gerçekleşti. Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı konuk ettiği maçı 120-117'lik skorla kazanarak hanesine galibiyeti yazdırdı.

Hawks'ta Jalen Johnson, 12 sayı, 12 asist ve 10 ribaundluk performansıyla geceyi "triple-double" yaparak tamamladı. Ev sahibi ekibin diğer etkili oyuncuları Dyson Daniels 27 sayı ve 10 ribaund, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribaund ile "double-double" yapan isimler oldu.

76ers'ta ise Paul George, 35 sayıyla mağlup ekibin en skorer oyuncusu oldu. VJ Edgecombe 26 sayı atarken, takımın yıldız pivotu Joel Embiid de 22 sayı ve 14 ribaund ile "double-double" yaptı.

Bu karşılaşmada milli basketbolcumuz Adem Bona, Philadelphia 76ers formasıyla süre alma şansı bulamadı.