NBA'de geceye damga vuran olay: Saha karıştı, 4 oyuncu ve 1 başantrenör atıldı!

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle 10 maçtır takımdan ayrı kalan Jalen Williams, 23 sayıyla sahalara dönerek galibiyetin mimarı oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla "double double" performansına imza attı. Lakers cephesinde ise LeBron James'in 22 sayı ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.

SAHA KARIŞTI: 4 OYUNCU VE 1 KOÇ İHRAÇ EDİLDİ

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets’ı 110-104 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ancak mücadeleye üçüncü çeyrekte yaşanan gerginlik damga vurdu. Jalen Duren ile Moussa Diabate arasında başlayan tartışma, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla bir anda büyüdü. Yaşanan olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra kavgaya karışan Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı. Gerilimin dinmediği maçın son çeyreğinde ise hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edildi.

Olaylı maçta Pistons adına Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle takımını sırtladı. Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayı üretti. Hornets’ta Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel ise 20’şer sayılık performans sergiledi.