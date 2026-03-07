NBA'de geceye damga vuranlar: Alperen Şengün 28 sayıyla rockets'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup etti. Karşılaşmada 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist üreten milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın en skorer ismi oldu. Houston Rockets bu sonuçla sezonun 39. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekipte Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard 17 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

BLAZERS'DA "DOUBLE-DOUBLE" YETMEDİ

Deplasmanda sezonun 34. mağlubiyetini alan Portland Trail Blazers cephesinde ise Donovan Clingan 18 sayı ve 13 ribaunt, Jrue Holiday ise 20 sayı ve 10 asistle oynayarak "double-double" yaptı. Konuk takımda Jerami Grant 21, Toumani Camara ise 16 sayı kaydederek maçı tamamladı.

Gecenin diğer müsabakası Crypto.com Arena'da oynandı. Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 128-117'lik skorla yendi. Lakers'ta Luka Doncic, 44 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Ev sahibi takımın galibiyetine Austin Reaves 19, Luke Kennard 15 ve Rui Hachimura 13 sayıyla katkı sağladı.

Parkeden yenilgiyle ayrılan Indiana Pacers'ta ise Pascal Siakam 26 sayı üretti. Konuk ekipte Andrew Nembhard 17, Jay Huff ise 16 sayıyla skora destek verdi.