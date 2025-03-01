NBA’de heyecan devam ediyor: Lakers üst üste 5. kez kazandı!

Batı Konferansı’nda 4. sırada yer alan Los Angeles Lakers, konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 106-102 mağlup etti.

Lakers’ta yıldız oyuncu Luka Doncic, 31 sayılık performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli yıldız LeBron James ise 28 sayı, 13 ribauntla “double-double” yaparak galibiyette kilit rol oynadı.

Clippers cephesinde ise Ivica Zubac 27 sayı, 16 ribauntla etkili olurken, Kawhi Leonard 21 sayıyla mücadele etti. Ancak bu performanslar, Clippers’ın 27. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

CAVALIERS'TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Gecenin en çarpıcı karşılaşmalarından biri de Boston’da oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye düştüğü maçta Boston Celtics’i 123-116 mağlup etti.

Cavaliers’ta Donovan Mitchell, 41 sayı kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribaunt ile “double-double” yaparken, Darius Garland da 20 sayı üretti.

Boston Celtics’te Jayson Tatum’un 46 sayı ve 16 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetmesine rağmen Celtics, sezonun 18. mağlubiyetini aldı.

GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons - Denver Nuggets: 119-134

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers: 102-121

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 116-123

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder: 119-135

Memphis Grizzlies - New York Knicks: 113-114

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 125-115

Miami Heat - Indiana Pacers: 125-120

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 125-108

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves: 117-116

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 106-102