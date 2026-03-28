NBA'de inanılmaz gece! Alperen Şengün büyüledi, tarihin ilk baba-oğul asisti kayıtlara geçti...

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sürdü. Gecenin öne çıkan mücadelelerinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda galibiyete uzanırken, Los Angeles Lakers parkesinde NBA tarihi açısından bir ilk yaşandı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN RİBAUND VE ASİST KATKISI

Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldi ve parkeden 119-109 galip ayrıldı. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 2 blok ve 1 top kapma istatistikleriyle tamamladı. Takım arkadaşları Kevin Durant 25 sayı ve 10 asistle, Jabari Smith Jr. ise 21 sayı ve 16 ribaund ile mücadele ederek galibiyette pay sahibi oldu. Ligde son 14 maçında 13. mağlubiyetini alan Memphis Grizzlies cephesinde ise Olivier-Maxence Prosper'in 31 sayı ve 7 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

LAKERS KAZANDI, LEBRON VE BRONNY TARİHE GEÇTİ

Los Angeles Lakers, evinde ağırladığı Brooklyn Nets'i 116-99'luk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci periyodunda Bronny'nin attığı üçlüğün asisti babası LeBron James'ten geldi. Bu pas, NBA tarihinin ilk baba-oğul asisti olarak istatistiklere yazıldı. Lakers'ın evindeki bu galibiyetine Luka Doncic 41 sayı ve 8 ribaund, Austin Reaves 26 sayı ve 8 ribaund, LeBron James ise 14 sayı ve 8 asistle katkı verdi. Üst üste 10. mağlubiyetini yaşayan Brooklyn Nets'te en skorer isim 18 sayı kaydeden Josh Minott oldu.

Gecenin oynanan diğer mücadelelerinde alınan sonuçlar şu şekilde şekillendi:

Los Angeles Clippers: 114 - Indiana Pacers: 113

Cleveland Cavaliers: 149 - Miami Heat: 128

Boston Celtics: 109 - Atlanta Hawks: 102

Oklahoma City Thunder: 131 - Chicago Bulls: 113

Memphis Grizzlies: 109 - Houston Rockets: 119

Toronto Raptors: 119 - New Orleans Pelicans: 106

Denver Nuggets: 135 - Utah Jazz: 129

Golden State Warriors: 131 - Washington Wizards: 126

Portland Trail Blazers: 93 - Dallas Mavericks: 100

Los Angeles Lakers: 116 - Brooklyn Nets: 99