NBA’de Lakers, Doncic’li ilk maçında Jazz’ı farklı geçti!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Utah Jazz’ı 132-113’lük skorla mağlup etti. Lakers’ın Dallas Mavericks’ten takasla kadrosuna kattığı Luka Doncic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti.

Karşılaşmanın en skorer ismi LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt ve 8 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt, Rui Hachimura ise 21 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Lakers, sezonun 32. galibiyetine ulaştı ve Batı Konferansı’nda 4. sıradaki yerini korudu.

Jazz cephesinde ise Lauri Markkanen ve John Collins’in 17’şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Utah ekibi, sezonun 40. yenilgisini aldı.

JOKIC FIRTINASI: 40 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, Portland Trail Blazers’ı 146-117’lik skorla rahat geçti.

Nikola Jokic, 40 sayı, 7 ribaunt, 8 asist ve 3 top çalma ile yıldızlaşarak takımına art arda 7. galibiyetini getirdi. Nuggets’ta Christian Braun 26, Julian Strawther ise 18 sayı üreterek galibiyete katkı verdi.

Blazers cephesinde ise Dalano Banton 22, Donovan Clingan 21 sayı ile oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NBA’de Gecenin Sonuçları:

Washington Wizards - San Antonio Spurs: 121-131

Orlando Magic - Atlanta Hawks: 106-112

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves: 128-107

Miami Heat - Boston Celtics: 85-103

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 97-89

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors: 111-125

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 137-101

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 128-129 (Uzatmada)

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 146-117

Los Angeles Lakers - Utah Jazz: 132-113