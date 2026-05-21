NBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı final serisi heyecanı sürüyor. Oklahoma City Thunder, kendi sahasında San Antonio Spurs ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, parkeden 122-113'lük galibiyetle ayrıldı. İlk maçı kaybeden Oklahoma temsilcisi, bu sonucun ardından final serisindeki ilk galibiyetini elde etti ve toplam seride durumu 1-1 yaptı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER 30 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

Galip gelen takımın skor dağılımına bakıldığında, Shai Gilgeous-Alexander hücumda en etkili isim oldu. Oyuncu, karşılaşmayı 30 sayı atarak tamamladı. Oklahoma'da skora katkı veren diğer oyunculardan Alex Caruso maçı 17 sayıyla bitirirken, Chet Holmgren de rakip potaya 13 sayı bıraktı.

WEMBANYAMA'NIN DOUBLE DOUBLE'I YETERLİ OLMADI

Konuk ekip San Antonio Spurs cephesinde ise Stephon Castle 25 sayı atarak takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu. Devin Vassell mücadeleyi 22 sayıyla bitirdi. Takımın yıldızlarından Victor Wembanyama ise maçı 21 sayı ve 17 ribaund ile tamamlayarak double double yaptı; ancak oyuncuların bu performansı takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.