NBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi

NBA Batı Konferansı final serisi maçında Oklahoma City Thunder, sahasında ağırladığı San Antonio Spurs'ü 122-113 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla serideki ilk galibiyetini alıp durumu 1-1'e taşırken, Shai Gilgeous-Alexander 30 sayılık performansıyla öne çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi
Yayınlanma:

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı final serisi heyecanı sürüyor. Oklahoma City Thunder, kendi sahasında San Antonio Spurs ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, parkeden 122-113'lük galibiyetle ayrıldı. İlk maçı kaybeden Oklahoma temsilcisi, bu sonucun ardından final serisindeki ilk galibiyetini elde etti ve toplam seride durumu 1-1 yaptı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER 30 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

Galip gelen takımın skor dağılımına bakıldığında, Shai Gilgeous-Alexander hücumda en etkili isim oldu. Oyuncu, karşılaşmayı 30 sayı atarak tamamladı. Oklahoma'da skora katkı veren diğer oyunculardan Alex Caruso maçı 17 sayıyla bitirirken, Chet Holmgren de rakip potaya 13 sayı bıraktı.

WEMBANYAMA'NIN DOUBLE DOUBLE'I YETERLİ OLMADI

Konuk ekip San Antonio Spurs cephesinde ise Stephon Castle 25 sayı atarak takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu. Devin Vassell mücadeleyi 22 sayıyla bitirdi. Takımın yıldızlarından Victor Wembanyama ise maçı 21 sayı ve 17 ribaund ile tamamlayarak double double yaptı; ancak oyuncuların bu performansı takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 21 Mayıs güncel döviz kuru fiyatlarında son durum!Dolar ve Euro bugün ne kadar? 21 Mayıs güncel döviz kuru fiyatlarında son durum!Yurt
Fırsatçılara ağır darbe! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL cezaFırsatçılara ağır darbe! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL cezaEkonomi
nba basketbol
Günün Manşetleri
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
15-18 Yaş grubu için infaz düzenlemesi değişiyor
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?