NBA'de nefes kesen gece! Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 122-113 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi
NBA Batı Konferansı final serisi maçında Oklahoma City Thunder, sahasında ağırladığı San Antonio Spurs'ü 122-113 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla serideki ilk galibiyetini alıp durumu 1-1'e taşırken, Shai Gilgeous-Alexander 30 sayılık performansıyla öne çıktı.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER 30 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI
Galip gelen takımın skor dağılımına bakıldığında, Shai Gilgeous-Alexander hücumda en etkili isim oldu. Oyuncu, karşılaşmayı 30 sayı atarak tamamladı. Oklahoma'da skora katkı veren diğer oyunculardan Alex Caruso maçı 17 sayıyla bitirirken, Chet Holmgren de rakip potaya 13 sayı bıraktı.
WEMBANYAMA'NIN DOUBLE DOUBLE'I YETERLİ OLMADI
Konuk ekip San Antonio Spurs cephesinde ise Stephon Castle 25 sayı atarak takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu. Devin Vassell mücadeleyi 22 sayıyla bitirdi. Takımın yıldızlarından Victor Wembanyama ise maçı 21 sayı ve 17 ribaund ile tamamlayarak double double yaptı; ancak oyuncuların bu performansı takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.